Schlemiel van Bayern München reageert op blunder: “Ik kan het niet uitleggen, het spijt me”

Bayern München-doelman Sven Ulreich heeft zich geëxcuseerd voor de enorme bunder die hij dinsdag maakte in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (2-2). De 29-jarige doelman uitte zijn verontschuldigingen met een bericht op zijn Instagram-account

Het drama voor Ulreich voltrok zich net na de rust. Corentin Tolisso speelde de bal slordig terug en Ulreich had wat laat door dat hij de bal niet mocht oprapen. De bal ging daarop door de benen van de reservedoelman van Bayern en Benzema kon het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière scoren.

“Woorden kunnen niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben na het verlaten van de Champions League. We wilden echt afronden in de finale en we hebben ons best gedaan, maar dan gebeurde die onnodige fout. Ik kan het niet uitleggen. Het spijt me... voor mijn team en voor de fans”, postte Ulreich op zijn Instagram-account.

De ploegmaats van Ulreich staken de doelman een hart onder de riem. Javi Martinez antwoordde op de post: “Je hebt ons vel al meerdere keren gered.” Jerome Boateng reageerde op zijn beurt: “We winnen en verliezen samen als team.”

Ook vanuit het Real Madrid-kamp is er een bekentenis naar boven gekomen. De Braziliaan Marcelo gaf toe dat Bayern een strafschop had moeten krijgen: “De bal raakte mijn hand en ik stond in de zestien. Ja, het was dus een penalty.”