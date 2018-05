Rijkeluiszoontje plant Rolls Royce met schaarsgeklede dames in winkeletalage: “Flipflops zaten vast”

Terwijl er twee schaarsgeklede dames op zijn achterbank zaten, is een rijke Britse playboy met zijn dure Rolls Royce een winkeletalage binnengereden. Zijn uitleg? “Mijn flipflop zat vast onder mijn gaspedaal.”

Jody Sanders heet hij, de 39-jarige Britse playboy die op sociale media graag grote sier houdt met zijn rijkdom, de schaarsgeklede dames die op hem - of op die rijkdom - vallen en het extravagante leven dat hij leidt.

Afgelopen weekend liep het verkeerd voor de Brit. In het Spaanse Magaluf verloor hij in een drukke straat de controle over zijn stuur en reed hij met zijn 307.000 euro dure Rolls Royce - met gepersonaliseerde nummerplaat JODY - een winkeletalage binnen.

Omstanders getuigen in lokale media hoe ze zagen dat twee schaarsgeklede Zuid-Amerikaanse dames aan het dansen en selfies aan het nemen waren op zijn achterbank toen het ongeval gebeurde. Die zijn trouwens ook te zien op beelden van The Mirror (zie onderaan dit artikel).

Flipflops

Sanders en de dames vluchtten meteen daarna, maar winkeleigenaar Maria Mamen kreeg wel een telefoontje van de rijkeluiszoon. “Mijn flipflop zat vast onder mijn gaspedaal”, vergoelijkte hij zich. Sindsdien is hij onvindbaar.

“Hij was heel beleefd en vroeg verzekeringsgegevens zodat hij alles in orde kon brengen”, aldus Mamen. “Hij zei dat het hem enorm speet.”

De eigenaar van een vlakbij gelegen restaurant verklaarde dat hij de wagen een paar minuten eerder voorbij had zien rijden. “De man was aan het rijden en de muziek stond enorm luid. Twee knappe Zuid-Amerikaanse vrouwen stonden in hun bikini te dansen. Ze namen ook selfies.”

Miljonair

Sanders verdeelt zijn tijd tussen Mallorca en het Verenigd Koninkrijk, waar hij in een 1,3 miljoen euro dure villa woont met een zwembad en een tennisveld. Vorig jaar verscheen hij al voor de rechtbank nadat iemand gecrasht was met zijn 110.000 euro dure Porsche.