104-jarige wetenschapper wil euthanasie plegen maar mag niet: “Ronduit triest”

104 werd hij vorige maand, David Goodall. De Australische wetenschapper is echter niet trots op zijn leeftijd. “Ik vind het bijzonder spijtig dat ik die leeftijd bereikt heb”, vertelde hij over zijn ondermaatste levenskwaliteit. Daarom wil hij nu euthanasie plegen, maar zijn thuisland doet daar moeilijk over.

Het mag niet in Australië, euthanasie plegen wanneer je kerngezond bent. Enkel in de staat Victoria komt er een aangepaste wetgeving die een vrijwillig geassisteerde dood toelaat, maar daarop is het nog een jaar wachten. En dan nog: alleen wie minder dan zes maanden te leven heeft en ondraaglijke pijn heeft, kan er beroep op doen. Daarom trekt Goodall naar Zwitserland met hulp van ‘Exit International’, een Australische beweging die voor een vrijwillige dood ijvert. “Ik ben oud en wil sterven”, zei Goodall nog. “Dat is niet triest, dat wil ik gewoon. Dat mijn verzoek geweigerd wordt, dàt is triest.”