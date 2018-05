Door nazi’s geroofde kunstschatten van joodse krantenmagnaat opgelijst

In Duitsland hebben onderzoekers woensdag een nieuwe database gelanceerd voor kunstschatten die door de nazi’s werden geroofd. Centraal staat de kunstcollectie van de gereputeerde Duits-Joodse uitgever Rudolf Mosse.

“Het is ons doel om de kunstcollectie van Rudolf Mosse te reconstrueren en te onderzoeken waar de door de nazi’s gestolen werken zich momenteel bevinden”, verklaarde coördinatrice Meike Hoffmann van het Mosse Art Research Initiative.

Duitse instellingen werkten voor het project samen met de nakomelingen van vroegere nazislachtoffers. De Mosse collectie omvat duizenden schilderijen, beelden, voorwerpen, boeken en antiquiteiten. De meeste werken komen uit Berlijn en München, het voornaamste werkterrein van Mosse.

Symbool van de gehate “Joodse pers”

Rudolf Mosse was een succesvol ondernemer, filantroop en kunstverzamelaar. Hij leefde eind 19de en begin 20ste eeuw. Zijn uitgeverij publiceerde maar liefst 130 kranten en tijdschriften, waaronder ook het in 1872 opgerichte Berliner Tageblatt. Enige erfgenaam bij zijn dood in 1920 was zijn dochter Felicia Lachmann-Mosse. Mede onder invloed van haar echtgenoot Hans Lachmann-Mosse stelde het Berliner Tageblatt zich uitermate kritisch op ten opzichte van Adolf Hitler en de nationaal-socialisten. De familie Lachmann-Mosse werd zo hét symbool van de gehate “Joodse pers”.

In de drie maanden die volgden op Hitlers machtsovername in 1933 werd Hans Lachmann-Mosse, en met hem heel wat andere joodse stafleden van de krant, gedwongen om Duitsland te verlaten. De nazi’s legden beslag op de eigendommen van de Mosse familie, waaronder de Rudolf Mosse Company en het Berliner Tageblatt, en sloegen ook de prestigieuze kunstcollecties van Rudolf en Hans aan.