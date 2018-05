Liefdesrivaal aangehouden voor moord op 28-jarige slagerszoon in Tielt

Brugge / Tielt - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 24-jarige man uit Tielt aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Jordy V. zou dinsdag in Tielt een liefdesrivaal om het leven gebracht hebben.

Het levenloze lichaam van een 28-jarige man werd dinsdagmiddag aangetroffen in zijn woning in de straat Drie Wilgen in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Alles wees er onmiddellijk op dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht, maar de precieze omstandigheden zijn nog niet bekend.

Ondertussen is gebleken dat de speurders al een verdachte hebben kunnen oppakken. Het gaat om een 24-jarige man uit Tielt. “De feiten kaderen in de relationele sfeer”, aldus procureur Fien Maddens. Over het exacte motief van de verdachte heeft het parket voorlopig nog niet gecommuniceerd. Wellicht kon de verdachte niet verkroppen dat zijn vriendin een relatie had aangeknoopt met het slachtoffer.

Woensdagnamiddag werd Jordy V. door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De raadkamer in Brugge zal vrijdag beslissen of hij langer in de cel moet blijven.