China doet populair kinderprogramma in de ban (en dat is de schuld van het internet)

Filmpjes van de populaire kindertekenfilm Peppa Pig zijn niet langer te zien op Douyin, de Chinese variant van YouTube. Het varkentje en haar vrienden zouden een negatieve invloed hebben op de samenleving en staatsgevaarlijk zijn. En dat komt allemaal door het internet.

Peppa Pig staat sinds dit weekend op de zwarte lijst van het Chinese videoplatform Douyin. Een opvallende toevoeging aan de lijst, waarin onder meer naaktbeelden, het tonen van wapens en mannen die zich als vrouwen verkleden zijn opgenomen. Dat meldt de Engelstalige Chinese staatskrant Global Times. Ruim 30.000 video’s met het BBC-varkentje werden verwijderd.

De Chinese overheid liet al eerder weten niet blij te zijn met de Britse tekenfilm, die in 2015 werd geïntroduceerd in het land en enorm populair is bij kleuters en peuters. Peppa Pig zou een negatieve invloed kunnen hebben op de jongste generatie.

Gangstarap en gewelddadig varkentje

Maar de ban komt ook voort uit de draai die het internet aan de tekenfilm geeft. Sinds een jaar zijn namelijk ook steeds meer jongvolwassenen helemaal gek van Peppa Pig en haar vriendjes. Het varkentje is daardoor een icoon in de shehuiren-subcultuur geworden: jongeren die zich afzetten tegen de typische Chinese waarden en over het algemeen laagopgeleid zijn, zonder (vaste) baan; het tegenovergestelde type dat de Chinese staat als voorbeeld stelt voor haar burgers.

Het komt geregeld voor dat deze jongeren (al dan niet echte) tatoeages laten zetten van de tekenfilm en daarmee pronken op Douyin. Bovendien worden filmpjes van het varkentje aangepast, waardoor een onschuldige situatie seksueel getint of gewelddadig werd. Ook video’s waarbij Peppa naar ‘gangsterrap’ luistert, zijn populair.

De Chinese overheid heeft ondertussen een tegenaanval ingezet met eigen tekenfilmvarkens. Het is niet voor het eerst dat een kindercartoon wordt verbannen in het land. Eerder deden de Chinese autoriteiten Winnie de Poeh al in de ban.