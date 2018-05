Gevoelige transfer in Nederland: Ajax-verdediger verkast naar aartsrivaal PSV

De Nederlandse verdediger Nick Viergever maakt transfervrij de overstap van Ajax naar PSV. Dat meldt PSV op zijn website. De 28-jarige Viergever ondertekende een vierjarig contract bij de Nederlandse kampioen.

Viergever had een aflopend contract bij Ajax, waar hij sinds de zomer van 2014 speelde. PSV moet de Amsterdamse club dus niets betalen. Viergever zag vorige zomer een transfer naar het Duitse Bayer Leverkusen afketsen. Ajax wilde hem toen niet laten gaan. Desondanks kreeg de tweevoudige Nederlandse international geen nieuw contract.

Viergever was in het begin van dit seizoen een vaste waarde bij Ajax en kwam in achttien wedstrijden in actie. Sinds november speelde Viergever niet meer wegens aanhoudende enkelblessures. Met ruim 200 Eredivisiewedstrijden en tientallen Europese duels geldt Viergever als een ervaren speler. Voor zijn periode bij Ajax kwam hij uit voor Sparta Rotterdam en AZ.

“Het is natuurlijk een bijzondere overstap, maar ik ben blij hier bij de kampioen van Nederland te zijn”, zegt Viergever op de website van PSV. “Ik speel al mijn hele carrière in Nederland en was de afgelopen tijd vooral met een stap naar het buitenland bezig. Maar toen technisch directeur Marcel Brands me belde, ben ik het gesprek aangegaan met PSV. Ik was vereerd door de interesse en uit het gesprek sprak ontzettend veel vertrouwen. Ik ben blij hier te zijn.”