“Het gaat niet goed bij Makro: hoeveel tijd krijgt de Belgische directie van de Duitsers?”

Het gaat niet goed bij Makro. Dat bevestigt Myriam Nevelsteen van de vakbond LBC na een bericht op de website van De Tijd, waarin sprake is van een miljoenenverlies voor de keten in België. “Het is heel moeilijk om te weten welke richting het zal uitgaan. De grote vraag is hoeveel tijd de Belgische directie nog krijgt vanuit Duitsland. Het is bang afwachten”, klinkt het.

Bijna twee jaar geleden maakte Makro een grote herstructurering bekend. Daarbij werd beslist om de zes winkels van Makro en negen van (horecagroothandel) Metro te specialiseren en te herorganiseren. De elektronica-afdeling bijvoorbeeld werd uitbesteed aan Mediamarkt. Er werden ook 505 van de 3.000 banen geschrapt. Het Duitse moederbedrijf pompte tegelijk tientallen miljoenen euro in de verlieslatende keten.

Maar volgens De Tijd, dat zich baseert op het jaarverslag, blijven de Belgische winkels verlies maken. In het boekjaar dat in september afliep werd een verlies geleden van 52,9 miljoen euro. De omzet daalde van 961 miljoen naar 846 miljoen euro.

Omzet opkrikken

Nevelsteen bevestigt dat de herstructurering niet het verhoopte resultaat heeft opgeleverd. “Twee weken geleden is daarom beslist om van de Makro van Deurne een soort ‘lab’ te maken, waarbij alle artikelen op een andere manier zullen worden gepresenteerd, in een poging om de omzet op te krikken.” Op de vraag van De Tijd of er een nieuwe herstructurering zit aan te komen, wil de woordvoerder van Makro niet veel kwijt: “binnenkort kunnen we meer zeggen over onze strategie.”

De herstructurering die in 2016 werd aangekondigd, is trouwens nog steeds niet helemaal afgelopen. “Deze maand verlaten de laatste SWT-ers (bruggepensioneerden, red.) het bedrijf”, zegt Nevelsteen.

Bij Makro werken momenteel nog bijna 1.900 mensen, bij Metro ruim 500 en op het hoofdkantoor nog eens 315.