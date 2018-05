Bestuurder bestelwagen overleden nadat hij inreed op staart file

Sint-Niklaas - Op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas is woensdagmiddag in volle avondspits een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestuurder van een bestelwagen reed er achteraan in op een vrachtwagen in de staart van een file en overleed.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.25 uur. De file waarin het ongeval gebeurde stond er na een eerder ongeval ter hoogte van Haasdonk in de richting van Antwerpen. Beide ongevallen veroorzaakten grote hinder op de weg.

