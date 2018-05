Met het hele gezin naar Zwitserland om Kenrics leven te redden: “De behandeling is hels, maar het moet”

31 keer op 50 dagen moet Kenric Enckels (4) bestraling ondergaan, om de zeldzame kanker diep in zijn keel te bestrijden. Om hem bij te staan is het hele gezin Enckels afgereisd naar Zwitserland, waar de behandeling plaatsvindt. “Het is hels. Maar als we erdoor zijn, kan Kendric als een gezond kind verder.”