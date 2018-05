Francken en Jambon in Marokko: “Genoemd worden als een land dat martelt, ligt heel gevoelig”

Hoe vraag je aan een regering om alsjeblieft toch geen landgenoten te folteren? En moeten die garanties dan op papier worden gezet? Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moest gisteren tijdens zijn overleg met de Marokkaanse regering op eieren lopen. En het is dringend: binnenkort komen in ons land nog negen veroordeelde Marokkaanse terroristen vrij.

Het is nochtans niet Marokko dat weigert om landgenoten op te nemen die in België werden veroordeeld voor terrorisme. Het is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) die al tot drie keer toe een uitwijzingsbevel van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) schorste omdat er volgens de instantie niet genoeg garanties zijn dat de betrokkenen in Marokko niet worden gefolterd.

Maar welke regering zou ooit toegeven dat ze dat doet? Garanties vragen dat niet te doen, komt bovendien nogal vernederend over. “Genoemd worden als een land dat martelt, ligt heel gevoelig”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Hij kwam gisteren speciaal overgevlogen om zijn partijgenoot Francken een duwtje in de rug te geven. Zeker in landen als Marokko heeft een vicepremier een grotere impact.

Amnesty International

Of het geholpen heeft, is ook na het onderhoud met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit echter nog niet duidelijk. De man voelde zich naar verluidt niet geschoffeerd en is bereid te bekijken hoe hij meer garanties kan bieden, maar de vraag is hoe en of de RvV erdoor overtuigd kan worden. De rechtbank baseert zich op rapporten van de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch en een arrest in Zweden waarin staat dat terroristen onmenselijk behandeld dreigen te worden. Een recenter arrest in Frankrijk ziet geen problemen, maar dat zou te veel op één zaak toegespitst zijn en dus geen precendentwaarde hebben, klinkt het.

Hoe het voort moet, gaat een werkgroep nu bekijken. Laftit komt binnenkort naar Brussel om de mogelijke pistes te onderzoeken.

Francken en Jambon zitten in elk geval serieus verveeld met de zaak. Zij willen zo snel mogelijk het tij keren. Vooral omdat er tussen dit en volgend jaar nog eens negen veroordeelde Marokkaanse terroristen onze gevangenissen verlaten. Dat er jaarlijks zo’n 400 personen naar Marokko worden uitgewezen – en daar hun straf uitzitten – zonder dat de RvV daar een probleem van maakt, frustreert de twee N-VA’ers. Dat gebeurt op basis van een akkoord dat de regering eerder sloot met Rabat. “Daar zitten moordenaars, pedofielen en andere zware criminelen tussen, maar de RvV maakt enkel van terroristen een probleem”, zegt Jambon.

Syriëstrijder

Francken hoopt dat er ook nog een oplossing kan komen voor de drie terroristen die hun straf ondertussen al hebben uitgezeten, maar die eigenlijk nog altijd illegaal in België verblijven. Zij hebben een bevel in handen om het grondgebied te verlaten, maar dat gedwongen doen, mag van de RvV dus niet. “Maar vanaf het moment dat er een oplossing is, kunnen we ze weer oppakken en als ze in beroep gaan, komt het dossier dan opnieuw bij de RvV terecht. En indien ze zelf vertrekken, gaan we hen geen strobreed in de weg leggen”, legt Francken met een grijns uit.

Het gaat onder anderen om Mohamed L., die in 2015 tot drie jaar cel werd veroordeeld wegens lidmaatschap van een terreurnetwerk, en de Syriëstrijder Bilal S. Die laatste werd ook in 2015 tot vijf jaar cel veroordeeld. Hij was lid van de cel van Khalid Zerkani, die het federaal parket als de grootste ronselaar van jihadi’s bestempelde.

Met de trip naar Marrakech willen Francken en Jambon vooral bewijzen dat ze er alles aan doen om terroristen het land uit te krijgen. En wie weet kan dat ook een argument zijn voor de RvV.