Standard geeft drie 16-jarigen eerste profcontract

De defensieve middenvelder Jérémy Landu, de centrale verdediger Dragan Lausberg en de flankspeler Fostave Mabani, alle drie zestien jaar oud, hebben woensdag hun handtekening gezet onder hun eerste profcontract bij Standard. Dat melden de Rouches op de clubwebsite.

Standard plukte Lausberg in 2017 weg bij OH Leuven. Mabani verliet in 2015 Eupen voor de Académie Robert Louis-Dreyfus. De in Luik geboren Landu trad eerder aan voor RFC Luik. Ze kwamen alle drie al in actie voor het Belgische U16-team.