Bedrijf achter gegevenslek van miljoenen Facebookgebruikers, sluit de deuren

De dataverwerker Cambridge Analytica, dat aan de oorsprong lag van het grote privacyschandaal rond Facebook, stopt ermee. Het bedrijf verzamelde de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers en gebruikte die om psychologische profielen op te stellen en vervolgens kiezers te bestoken met gerichte politieke boodschappen.

Cambridge Analytica kwam in het oog van de storm terecht toen aan het licht kwam dat het data-analysebedrijf gegevens van Facebookgebruikers had misbruikt. Het bedrijf verzamelde wereldwijd de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie mogelijk ook 60.957 Belgen. De gegevens werden verzameld via de applicatie ‘thisisyourdigitallife’, die ook door acht Belgen werd geïnstalleerd.

De geoogste data zouden niet beperkt zijn tot gegevens van de personen die zelf de applicatie in kwestie hadden geïnstalleerd, maar ook gegevens met betrekking tot hun ‘vrienden’ op Facebook. De data werd gebruikt om psychologische profielen op te stellen en vervolgens kiezers te bestoken met politieke boodschappen die aangepast waren aan dat profiel.

Anderhalve maand later zet Cambridge Analytica onmiddellijk al zijn activiteiten stop, meldt persbureau Reuters. Het data-analysebedrijf start een insolvabiliteits- en faillissementsprocedure in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.