Twee weken na fatale horrorvlucht moet toestel van Southwest Airlines opnieuw noodlanding maken door gebarsten raam

Twee weken na een dodelijk incident aan boord van een vliegtuig van Southwest Airlines, waarbij een vrouw bijna naar buiten werd gezogen, heeft woensdag opnieuw een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een noodlanding moeten maken vanwege een gebarsten raam.

Een Boeing 737-700 van Southwest Airlines heeft tijdens een vlucht van Chicago naar Newark een noodlanding moeten maken vanwege een gebarsten raampje. De landing verliep probleemloos en er vielen geen gewonden.

De luchtvaartmaatschappij bevestigde de noodlanding maar gaf eerst niet aan dat er een raampje zou zijn gebarsten. Wel zei Southwest dat de druk gelijk bleef en dat het toestel uit dienst is genomen. Later woensdag liet de maatschappij weten dat er mogelijk een barst was in de buitenste laag van een raampje.

Vrouw bijna naar buiten gezogen

Op 17 april ging de linkermotor van een Boeing 737-700 van Southwest tijdens de vlucht op 10.000 meter hoogte aan diggelen. Brokstukken metaal doorboorden een raampje. De druk viel weg, zuurstofmaskers kwamen tevoorschijn en een vrouw werd gedeeltelijk naar buiten gezogen. Zij overleed na landing.