Kampioen in de tweede amateurklasse is nog niet zeker van promotie: Rupel Boom wacht bang af

Is technisch directeur Urbain Spaenhoven ook de trainer of niet: daar draait het om Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Amateurclub Rupel Boom heeft woensdagavond voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) haar aanvraag voor een licentie eerste amateur verdedigd. De kampioen in de tweede amateurklasse A liet zich bijstaan door de gerenommeerde sportadvocaat Johny Maesschalck. “De uitspraak zal ons voor 6 mei overgemaakt worden”, laat secretaris Christophe Van Deyck weten.

Zondag verzekerde Rupel Boom zich na een 4-3 overwinning tegen SK Londerzeel van de titel in de tweede amateurklasse A. Hoewel dat uitbundig gevierd werd door de Boomse supporters, wachtte het bestuur nog een juridische slag om de promotie naar de hoogste amateurreeks af te dwingen.

“De Steenbakkers” kregen geen licentie omdat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van oordeel is dat niet de officiële trainer Dave De Herdt, maar wel Urbain Spaenhoven de coaching uitvoert. Spaenhoven beschikt echter niet over het verplichte UEFA-diploma. Rupel Boom beweert dat Spaenhoven technisch directeur is, maar op basis van eigen onderzoek en krantenartikels trok de Licentiecommissie andere conclusies.

Rupel Boom maakt zich sterk dat de licentie via het BAS verkregen wordt. Indien dat toch niet lukt, promoveert Mandel United als tweede in de eindstand rechtstreeks naar de eerste amateurklasse.