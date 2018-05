Mechele versus Dendoncker: wie is de beste en moet mee naar het WK? Ons panel oordeelt nog voor de topper

In de linkerhoek: Brandon Mechele – 25 jaar, rots in de branding bij Club Brugge. In de rechterhoek: Leander Dendoncker – 23 en (ad interim) defensieleider van Anderlecht. Wie kroont zich zondag tot de beste Belgische verdediger in eerste klasse, wie moet mee naar het WK, wie wacht de mooiste toekomst? Ons panel oordeelt nu al.