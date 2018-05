Chinees bloementapijt zorgt voor adembenemende beelden

De Chinezen konden op 1 mei genieten van een prachtig bloementapijt in de regio rond de Jiuhua-berg. En ook de toeristen zakten massaal af om de natuur te bewonderen. “Ideaal om tijdens de vrije dag een wandeling te maken”, klinkt het.

Ook in China wordt de ‘Dag van de Arbeid’ gevierd en het gaat zelfs gepaard met een driedaagse vakantie. Wie dit jaar wou genieten van de natuur en al zijn pracht zakte best af naar de regio rond de Jiuhua-berg. Daar staan namelijk alle bloemen in bloei en dat levert mooie beelden op.