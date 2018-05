Er is al heel wat inkt gevloeid over het ‘beeld met erectie’, maar wat denken experts en kunstenaar zelf over die heisa?

De sculptuur van de naakte man met de erectie in het Middelheimpark zorgt voor meer ophef dan nodig. Dat zeggen zowel kinderpsychologen als seksuologen. Zolang het maar goed gekaderd wordt, kan het werk zelfs “een prima aanleiding vormen om over seksualiteit te spreken met kinderen.” Het Middelheimmuseum nam sowieso al maatregelen om niemand onverhoeds op het werk te laten stoten.

Plannetjes waarop duidelijk te zien is hoe je het kunstwerk Arc de Triomphe – beter bekend als “de man met de erectie die in zijn eigen mond urineert” – in het park kunt vermijden. Plaatsing op een afgezonderde ...