Nieuwe beelden bomgordel Abdeslam tonen dat er zo veel mogelijk slachtoffers moesten vallen bij aanslagen

Nieuwe foto’s van de bomgordels die de daders van de aanslagen in Parijs droegen, laten nog maar eens zien dat het de bedoeling was dat er zo veel mogelijk doden moesten vallen. Op de beelden is te zien hoe de gordel van Salah Abdeslam vol zat met moeren.

Op nieuwe beelden van de bomgordel van Salah Abdeslam is te zien hoe de aanslagplegers in Parijs te werk gingen om de door hen aangerichte bloedbaden zo groot mogelijk te maken. De foto’s, die RTL TVI uitzond, tonen hoe de platen die aan de gordel vast hingen vol zaten met moeren.

Een ander opvallend detail is het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het plastiek van de gordels.

Abdeslam is de enige van de daders die op de dag van de aanslagen, 13 november 2015, niet omkwam. Hij ging er zonder bomgordel vandoor. Bij de aanslagen in Parijs vielen in totaal 129 doden.