Jaloezie dreef moordenaar om zijn liefdesrivaal te doden: “Ik ben Bjorn kwijt en mijn kindjes hun papa”

Tielt - Uit jaloezie. Omdat hij niet kon verkroppen dat zijn ex-vriendin een andere relatie was begonnen, vermoordde Jordy V.D.S. (23) uit Tielt dinsdag zijn rivaal Bjorn De Vrieze (28). “Jordy had het heel moeilijk met de nieuwe situatie”, getuigt de ex. Jordy liep meteen in het vizier van de speurders, omdat hij al eerder ­bedreigingen had geuit. Na een nachtelijke ondervraging bekende hij de moord.

Het was een bewakingsagent die Bjorn De Vrieze dinsdag­namiddag aantrof, in de hal van zijn woonst in de rustige wijk Drie Wilgen in Schuiferskapelle, Tielt. Het alarm was afgegaan en de agent kwam ...