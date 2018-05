“Gevaarlijkste gevangene van het land” wil geïnterneerd worden: “In de gevangenis loopt het fout”

Roeselare -

De “gevaarlijkste gevangene van ons land”, Ringo De Witte (44) uit Roeselare, wil geïnterneerd worden. Dat zei zijn advocaat gisteren in de Gentse rechtbank. De Witte moest daar verschijnen omdat hij in februari een vrouwelijke cipier had gemolesteerd en andere cipiers had bedreigd met een zelfgemaakt wapen.