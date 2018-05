Anderlecht kan na begrafenis van zijn broer toch op Teodorczyk rekenen tegen Club Brugge

Lukasz Teodorczyk (26) wil zondag tegen Club Brugge scoren voor zijn overleden broer. In Polen beleeft Teo een emotioneel afscheid van Tomasz, maar zaterdag is hij terug op training bij Anderlecht. Zelfs met slechts één trainingsdag in de benen voelt de spits zich mentaal klaar voor de cruciale titelmatch in Brugge.

Anderlecht won zondag van Charleroi met Sylvère Ganvoula in de spits, maar die maakte geen onvergetelijke indruk. Eigenlijk kan bij dit RSCA alleen Teodorczyk de aanval dragen. Zelfs al was de Pool in zijn laatste twee partijen weer in minder goeie doen.

Alleen rees de vraag hoe aangeslagen Teo is na het totaal onverwachte overlijden van zijn oudere broer Tomasz vorige week. Paars-wit gaf hem alle tijd om dat verlies te verwerken en dinsdag postte Teo nog een emotionele boodschap op Facebook naast een foto van hem en zijn broer. “Als je de persoon die het dichtst bij jou staat verliest, dan zal dat blijven pijn doen. Bedankt aan iedereen die ons steunde in deze moeilijke momenten.”

Nu de begrafenis achter de rug is, wil Teo zijn broer wel graag eren op het veld. Daarom is hij van plan deze week terug te keren naar Brussel en zich op te laden voor het duel met Club. Zaterdag traint hij weer. “Mentaal zal Teo zeker klaar zijn voor die topmatch”, aldus zijn makelaar Marcin Kubacki. “Ondanks de moeilijke momenten liet Lukasz het voetbal nooit los. Elke dag ging hij individueel trainen. Conditioneel bleef hij in het ritme. Anderlecht kan op hem rekenen.”

Onyekuru terug?

De keuze ligt dus bij trainer Hein Vanhaezebrouck. Stelt hij Teodorczyk op als hij alleen de dag voor de wedstrijd meetrainde? Het duel met Club is de laatste kans op de titel en Teo is de enige spits die scoort. Hij zit aan twaalf treffers, terwijl Ganvoula op drie blijft steken. Een gretige Teo is trouwens altijd gebrand op goals, maar kan ook de controle verliezen. Geen makkelijke keuze voor Vanhaezebrouck.

De coach moet trouwens ook op de linkerflank een moeilijke keuze maken. Wie zal de geschorste Kenny Saief vervangen? Onyekuru komt in aanmerking voor een eerste selectie sinds zijn knieblessure eind december, want de Nigeriaan speelde maandag 60 minuten met de beloften. Andere opties zijn Obradovic (als die fit is) of Najar. Markovic en Amuzu, die minder meeverdedigen, lijken minder geschikt.