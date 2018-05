Financiële straf voor spijbelende politici

Wie te veel stemmingen mist in de parlementaire commissies, zal tot zestig procent van zijn wedde moeten inleveren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de Kamer, maar wordt wel pas na de volgende verkiezingen van kracht.

“Loon naar werk.” Zo bestempelen de parlementsleden de nieuwe regeling rond financiële straffen voor Kamerleden die het niet al te nauw nemen met stemmingen in de commissies.

Wie minder dan tachtig procent van alle stemmingen aanwezig is, zal voortaan tien procent van zijn wedde moeten inleveren. Op een basisloon van netto ongeveer 5.400 euro, komt dat neer op zo’n 540 euro.

En daar blijft het niet bij. Wie minder dan de helft van de tijd komt opdagen, moet zestig procent ophoesten, of 3.240 euro.

“Het systeem bestaat al voor stemmingen in de plenaire vergadering, en ook in het Waals en Brussels parlement wordt het toegepast”, zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA).

Het voorstel vloeit voort uit consensusteksten van de werkgroep Politieke Vernieuwing, die het levenslicht zag na schandalen rond intercommunales zoals Publifin.

Er zijn wel uitzonderingen op de nieuwe regel. Wie op parlementaire missie is in het buitenland, moet uiteraard niet aanwezig zijn. En ook zwangere vrouwen of langdurig zieken zijn ­geëxcuseerd. “Maar commissieleden kunnen zich ook laten vervangen”, aldus Vermeulen. “Die vervanger moet dan ook daadwerkelijk opdagen. Zo niet, dan is de boete niet voor hem, maar voor de parlementariër die de vervanger aanstelde.”

Bovendien wordt het systeem pas van kracht na de volgende verkiezingen in 2019, officieel omdat er nog enkele knelpunten weggewerkt moeten worden. “Maar ik heb de Kamerdiensten gevraagd om het systeem al tijdens deze legislatuur te testen, zodat alle ­kinderziektes volgend jaar zijn weggewerkt”, zegt Vermeulen.

Hoewel de commissies minder zichtbaar zijn voor het grote publiek, gebeurt er heel wat parlementair werk. Toch zijn er af en toe stemmingen die niet kunnen plaatsvinden, omdat er gewoonweg te weinig mensen aanwezig zijn. Met deze regel, die unaniem werd goedgekeurd, willen de parlementariërs daar nu korte metten mee maken.