AS Roma reageert heftig op uitschakeling en voelt zich onrecht aangedaan: “Dit is niet normaal”

Liverpool-coach Jürgen Klopp staat na 2013 voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van de Champions League. Daarin wacht Real Madrid. De ‘Reds’ verloren woensdag met 4-2 van AS Roma, de Romeinen kwamen zo één doelpunt tekort om verlengingen af te dwingen. Bij AS Roma vinden ze dat het Italiaans voetbal onrecht is aangedaan.

“De wedstrijd was waanzinnig intens”, zei Klopp bij Sky. “We hebben een buitengewoon Champions League-seizoen gespeeld. Vandaag hadden we wat geluk nodig. Het spel kan en moet beter, maar vandaag is alles goed”, stelde de Duitser, die voor de tweede keer in de eindstrijd van het kampioenenbal staat. In 2013 verloor zijn Borussia Dortmund met 1-2 van Bayern München op Wembley.

Bij AS Roma was de ontgoocheling uiteraard groot. Sportief directeur Monchi stelde op de tv-zender Mediaset Premium dat het Italiaans voetbal onrecht is aangedaan.

“Het is het moment voor het Italiaans voetbal om de stem te verheffen”, verklaarde hij. “Juventus werd ook uitgeschakeld door ongelooflijke fouten. En gisteren was het weer van dat in Real-Bayern. Mijn gelukwensen voor Liverpool, maar men moet goed analyseren wat er gebeurd is. Er werden vanavond twee duidelijke strafschoppen niet gefloten. En in de heenmatch scoorde Liverpool vanuit buitenspel. De videoref moet zijn intrede doen in de Champions League. Dit is niet normaal. Ik begrijp niet waarom er geen VAR is in de belangrijkste competitie.”