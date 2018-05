CLUBNIEUWS. Afgekeurd doelpunt mogelijk “Goal van de Maand”, Pozuelo haakt af op training

April is voorbij, dus zoals altijd laat AA Gent zijn fans via de clubwebsite de Goal van de Maand kiezen. Een ideale gelegenheid om subtiel terug te komen op de partij tegen Standard. Bij de Rouches is iedereen weer fit, bij Genk haakte Alejandro Pozuelo gisteren tijdens de training voortijdig af met een heupblessure. Uw clubnieuws van de dag.

AA GENT. Afgekeurd doelpunt mogelijk Goal van de Maand

April is voorbij, dus zoals altijd laat AA Gent zijn fans via de clubwebsite de Goal van de Maand kiezen. Een ideale gelegenheid om subtiel terug te komen op de partij tegen Standard. Als bonuskeuze werd ook het afgekeurde doelpunt van Janga opgenomen in het lijstje van kanshebbers. De Gentse aanvaller maakt zo tweemaal kans om verkozen te worden, want ook zijn eerste kopbaldoelpunt haalde de lijst.(ssg)

Eén van deze goals kan jou een unieke prijs opleveren!

Stem via deze link op de mooiste goal van april: https://t.co/87Dd2K5HzB



Veel succes! pic.twitter.com/fZpMO6hXSo — KAA Gent (@KAAGent) 2 mei 2018

STANDARD. Iedereen fit voor RC Genk

Bij Standard werd gisteren na twee vrije dagen de training hernomen. Iedereen is fit. Zinho Vanheusde, tegen Gent nog buiten de kern door lichte last aan de quadriceps, trainde opnieuw voluit. Jeugdinternationals Dragan Lausberg (16), Fostave Mabani (16) en Jeremy Landu (16) tekenden hun eerste profcontract in Luik. Voor Lausberg was er buitenlandse interesse van onder meer Feyenoord en PSV.(bfa)

GENK. Pozuelo haakt af tijdens schietoefeningen

Alejandro Pozuelo haakte gisteren tijdens de training voortijdig af met een heupblessure en onderging in de namiddag verder onderzoek. Alleen Ingvartsen, die een lichte reactie ondervond aan de knie na de beloftenmatch van maandagavond, bleef uit voorzorg binnen. Heynen trainde apart. Berge mocht voor het eerst voluit gaan op training. Ondervindt hij geen reactie, dan is Berge in de laatste stage van zijn herstelproces en wenkt een rentree bij de beloften.(mg)

CLUB BRUGGE. Beloften spelen bekerfinale... in eigen stadion

Op 12 mei om 16 uur spelen de beloften hun bekerfinale tegen Genk. Opvallend genoeg mogen de Bruggelingen die finale afwerken in het Jan Breydelstadion. Club wil dat thuisvoordeel dan ook uitbuiten door alle abonnees en leden van Club 1897 uit te nodigen om de match gratis bij te wonen. Via tickets.clubbrugge.be kunnen zij een gratis ticket bestellen. Club plaatste zich voor de finale na een 1-2-zege op Anderlecht.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Braziliaan op proef

Waasland-Beveren nodigt gewoontegetrouw elk jaar enkele spelers uit die even komen proefdraaien op de Freethiel. Zo is de Braziliaan Alex Souza Costa sinds vorige week op proef in het Waasland. Souza Costa is een 19-jarige middenvelder. Hoe lang de Braziliaanse tester nog op de Freethiel te bewonderen valt, is voorlopig nog onduidelijk.(whb)

LOKEREN. Benchaib en Michel twijfelachtig voor Antwerp

In de beloftewedstrijd tegen Genk heeft Amine Benchaib een lichte hersenschudding opgelopen. De middenvelder trainde niet mee met de groep en is twijfelachtig voor Antwerp dit weekend. Julian Michel liep een verrekking in de adductor op tijdens de match tegen Eupen. De middenvelder is eveneens twijfelachtig voor de match van komend weekend. Voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp van zaterdag is er een combiregeling.(whb)

ZULTE WAREGEM. Björdal traint weer met de groep

Johan Björdal vervoegde weer de training met de groep. De verdediger lag sinds 11 maart in de lappenmand. De Noor liep in de laatste match van de reguliere competitie op bezoek bij Lokeren een hersenschudding op. Sindsdien volgde hij een individueel programma. Björdal miste zo de eerste zes matchen van Play-off 2. Het is afwachten of hij klaar geraakt voor de derby op bezoek bij KV Kortrijk. Idrissa Doumbia (hamstring), Gertjan De Mets (kuit) en Damien Marcq (klierkoorts) zijn nog niet hersteld.(jcs)

ANTWERP. Pitroipa en Buta werken verder aan herstel

Bij Antwerp werkten Pitroipa en Buta verder aan hun herstel. Ook Arslanagic, die zondag op Beerschot Wilrijk al aan de koffie naar de kant moest met hinder aan de knie, werkte apart onder leiding van de kinesisten. Zijn aantreden in Lokeren lijkt dan niet aan de orde. Yatabare was afwezig, maar zou snel weer op de Bosuil moeten zijn. Oulare recupereert na zijn pas ondergane heupoperatie en start zo snel mogelijke de vier maanden durende revalidatie.(stdr)

KV OOSTENDE. Capon krijgt award van Martinez

Gisteren hield KVO een gala-avond met sponsors en partners. Onder andere de Luc Willems Sponsorship Awards en de verkiezing van de Business KVO Player of the Year stonden op het menu. Brecht Capon werd door de sponsors verkozen tot speler van het jaar en kreeg zijn award uit handen van bondscoach Roberto Martinez. Samen met de nationale selectieheer werd ook nog ‘To Russia With Love’ gelanceerd, een WK-dorp op de Wellington-renbaan met verschillende grote schermen en heel wat randanimatie.(jve)