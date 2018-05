Kwart van budget Europese Commissie gaat naar klimaatacties

Leuven - Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft woensdagavond tijdens de opening van het vierdaagse hoogtechnologisch and&-festival in Leuven gemeld dat 25 procent van het budget dat de Europese Commissie woensdag heeft voorgesteld voor de periode 2021-2027, bestemd is voor klimaatgerelateerde initiatieven. Voor innovatie en onderzoek wordt 102 van de 1.135 miljard euro gereserveerd.

In zijn toespraak benadrukte Sefcovic de belangrijke rol van samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ook steden zijn belangrijk, met name bij het uittesten en implementeren. Hij wees daarbij onder meer op het streven van Leuven om al tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. “Als dat lukt, zal ik deze stad als voorbeeld propageren.” De EU helpt steden bij hun klimaatacties via het netwerk van de meer dan 8.000 lokale besturen die de burgemeestersconvenant ondertekenden, en ondersteunt projecten financieel via de Europese Investeringsbank.

Sefcovic maakte een ritje in een zelfrijdende auto. Foto: BELGA

Tijdens de openingsavond werd ook een filmpje getoond van de rondrit die Sefcovic en anderen woensdag in een afgesloten deel van de Leuvense binnenstad maakten met een zelfrijdende, elektrische wagen. Het was de eerste keer dat een dergelijke wagen te zien was op de openbare weg in België. Het betrof een wagen met een autonomieniveau 4 waar nog steeds een passagier aan boord moet zijn om eventueel bij te sturen. Pas vanaf niveau 5 kan deze wagen volledig autonoom de baan op. De EU-Commissaris stelde dat de inzet van zulke wagens in de toekomst zal leiden tot “zero-ongevallen, zero-emissies en zero-congestie”.