Trump betaalde advocaat 130.000 dollar voor pornoster terug

Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet, zegt dat ze in 2006 een relatie had met Trump. Foto: AFP

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn advocaat Michael Cohen de 130.000 dollar terugbetaald die als zwijggeld waren betaald aan pornoster Stormy Daniels. Dat heeft de nieuwe advocaat van Trump, Rudy Giuliani, bevestigd.

Trump verklaarde eerder dat hij niet op de hoogte was van de betaling van 130.000 dollar in het kader van een confidentialiteitsakkoord met de pornoactrice. Giuliani, nog paar pas bij het juridische team van Trump, lijkt dat nu tegen te spreken.

Volgens Giuliani betaalde Trump de som over meerdere maanden gespreid terug aan Michael Cohen, die kort voor de presidentsverkiezingen in 2016 uit eigen zak 130.000 euro zwijggeld zou hebben betaald aan Stormy Daniels.

Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet, zegt dat ze in 2006 een relatie had met Trump. Het zwijggeld moest verhinderen dat ze de affaire openbaar zou maken. Er is een juridisch steekspel bezig over de zaak.