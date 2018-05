Cadillac van Leopold III geveild voor 27.000 euro

Een Cadillac uit 1955 van koning Leopold III is woensdag op een veiling in Namen verkocht voor 27.000 euro. Een stuk minder dan was verwacht.

Er werd verwacht dat voor de auto, een Cadillac Eldorado Convertible, minstens 46.000 euro zou worden geboden, maar het is een stuk minder geworden.

De nieuwe eigenaar is een Fransman die anoniem wenst te blijven. Hij had in 2003 al een Convertible Cadillac série 62 gekocht die speciaal was gebouwd voor Leopold III. De koning was een verzamelaar van luxe-auto’s. De Franse koper deelt blijkbaar diezelfde passie.