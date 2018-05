Terwijl Nainggolan twee keer scoort in halve finale Champions League is Martinez eregast bij KV Oostende

Spijtig voor Nainggolan: bondscoach Roberto Martinez kon gisteravond naar AS Roma-Liverpool, maar hij had eerder zijn woord gegeven om eregast te zijn op de sponsoravond van KV Oostende. Daar deed Martinez enkele opvallende uitspraken.

“Voetbal kan niet zonder dromen”, luidde het. “Geen enkel land heeft meer individueel talent dan België, maar met individueel talent win je geen WK. We zullen ons leven moeten geven en soms zullen we afzien. Maar als we een groep vormen en groeien op het WK, kunnen we iets verwezenlijken.Andere toplanden zoals Spanje wonnen wel al trofeeën en weten hoe je prijzen pakt. Daarbij moeten we de Rode Duivels gidsen.”

Praatje met Lombaerts

Nog opmerkelijk op de Oostendse gala-avond: Martinez stond even zij aan zij met Nicolas Lombaerts, die onder zijn bewind zijn plaats bij de Duivels kwijtspeelde. Er was een vriendelijke begroeting, maar veel hoop gaf Martinez de verdediger niet. “Stiekem hoop ik toch nog wat op het WK”, lachte Lombaerts. “Maar ik ben ook realistisch: de kans is niet zo groot. Veel zei de bondscoach niet.”