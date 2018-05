Schietpartij aan frituur in Antwerpen: “Dit was een afrekening”

Deurne -

Een frituur in Deurne is gisterenochtend verschillende keren beschoten. Kogels boorden zich in de gevel en vernielden een raam van de zaak. Pas toen die om 11 uur in de voormiddag openging, werd de politie gealarmeerd. Alles wijst in de richting van een zoveelste afrekening in het milieu van de cocaïnesmokkel.