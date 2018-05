Weer duizenden Club Brugge-fans paraat om spelersbus te verwelkomen voor topper tegen Anderlecht

Nu de topper tussen Club Brugge en Anderlecht van zondag cruciaal lijkt te worden in de titelstrijd, roepen de fans van blauw-zwart massaal op om de Brugse spelersbus te verwelkomen in een zinderende sfeer. Net zoals in 2016, toen een heuse mensenzee Club Brugge naar de titel stuwde in het duel met Anderlecht. Op Facebook staan alvast enkele duizenden mensen op ‘aanwezig’.