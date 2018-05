Nieuwe beelden schietpartij Las Vegas: politie valt hotelkamer schutter binnen

De Amerikaanse politie heeft woensdag beelden vrijgegeven van de schietpartij in Las Vegas van vorig jaar. In oktober werden toen 58 mensen vermoord door een schutter tijdens een openluchtconcert. Er waren meer dan 500 gewonden.

Op bodycambeelden is te zien hoe de politie de hotelkamer binnenviel van schutter Stephen Paddock (64). Ze vonden er onder andere een geweer bij een kapot raam, samen met een paar andere wapens. De man had het vuur geopend vanuit diezelfde hotelkamer op de 32ste verdieping en pleegde na de schietpartij zelfmoord. Volgens de politie handelde hij alleen maar niet vele later eiste IS de aanslag op.

Dat de politie net nu die beelden verspreid is niet vreemd. De Amerikaanse media hadden namelijk een juridische procedure aangespannen om meer informatie te krijgen. Zo wilden ze ook opnames hebben van slachtoffers die naar alarmlijn 911 belden. De komende weken zal er nog meer materiaal worden vrijgegeven, aldus autoriteiten.