Man (42) met verschillende kogelwonden aangetroffen in Berchem

Berchem - Op de Grote Steenweg in het Antwerpse Berchem is afgelopen nacht een man met verschillende kogelwonden op straat aangetroffen. De man werd door de hulpdiensten naar het UZA in Edegem gebracht, aanvankelijk verkeerde hij in levensgevaar maar in de loop van de nacht stabiliseerde zijn toestand.

“Iets voor 2u vannacht merkten twee getuigen een man op het voetpad op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Koninklijkelaan in Berchem”, bevestigt Ken Witpas van het Antwerpse parket. “De hulpdiensten werden gebeld voor ogenschijnlijke dronkenschap, maar de man bleek het slachtoffer te zijn geworden van drie schotwonden: twee in de buik en een in het gezicht.”

Volgens het parket is het slachtoffer een vijftiger van Servische origine. “Hij werd afgevoerd en onderging intussen een operatie. Hij zou momenteel buiten levensgevaar zijn”, aldus Witpas. “Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van poging moord.”

Wie de vijftiger heeft neergeschoten en waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. Het labo kwam afgelopen nacht ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.