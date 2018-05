Er zijn beelden opgedoken van een vliegtuigcrash in het Amerikaanse Georgia. Op de video is het wrak te zien en een grote zwarte wolk. Het verdict: negen doden.

“Er zaten negen mensen in het vliegtuig waarvan er nu al vijf zijn doodverklaard”, lieten officials weten. “En het is hoogstonwaarschijnlijk dat de andere vier de crash hebben overleefd. We gaan ervan uit dat alle negen inzittenden dood zijn.”

Het Hercules C-130J vliegtuig crashte woensdag rond 11.30 uur net nadat het was opgestegen.