Politie staat voor raadsel: hoe komt mysterieuze auto hangend onder brug terecht?

De Canadese politie staat voor een raadsel. Woensdag werd in Toronto een auto ontdekt die met een kabel van een brug hing. Van wie de auto is en hoe die daar is terechtgekomen, weet niemand.

Het is een vreemd zicht, een donkerblauwe Honda Civic bengelt enkele tientallen meters onder de Millwood Road-brug. De wagen werd woensdagochtend opgemerkt. Al snel kwamen brandweer, politie en hulpverleners ter plaatse, om vast te stellen dat er niemand in de wagen zat.

Ook voor mensen op de grond bleek er geen gevaar: de wagen hing stevig vast.

Toch beroert de wagen de Canadezen. Op sociale media wordt er druk gespeculeerd over hoe die wagen daar terecht kon komen of waarom die er hangt. De politie dacht aanvankelijk dat de wagen gebruikt werd voor een filmopname. Later werd die verklaring weer ingetrokken, toen bleek dat er helemaal geen toelating gevraagd was om te filmen op die plek.

Sommigen denken dat het om een kunstproject gaat. Volgens anderen is het een grap. Nog anderen denken dat de wagen er terechtkwam na een ongeval.

Wat het nog mysterieuzer maakt: alle elementen in de wagen die zouden kunnen leiden naar de eigenaar van het voertuig, werden verwijderd. Ook de motor bleek verdwenen. Het interieur was afgebrand.

Uren nadat de auto gespot werd, kon de brandweer van Toronto de wagen veilig weer naar beneden laten vallen. De politie zoekt intussen verder naar hoe de wagen daar is geraakt.