Te koop: een afgedankte vliegtuigcockpit voor in je tuin

AELS, een bedrijf dat vliegtuigen op milieuvriendelijke wijze ontmantelt, zet voor de eerste keer afgedankt materiaal te koop. Zo kan je onder meer een cockpit op de kop tikken van een Fokker 50-passagiersvliegtuig. Een unieke kans voor vliegtuigfanaten.

Vliegtuigontmantelaar AELS haalt al jarenlang afgedankte vliegtuigen uit elkaar. Maar nu houdt het bedrijf voor de eerste keer een grootschalige uitverkoop. “Wij merken namelijk dat er erg veel mensen zijn die extreem creatief zijn. Die zien niet alleen een flap van een vleugel, maar ook een tafelblad. Het stof van life vests kan gebruikt worden voor handtassen, een motorinlaat als bartafel en een vliegtuigraam als fotolijst”, klinkt het bij Derk-Jan van Heerden van AELS. “Alles is mogelijk. En vanuit een duurzaam perspectief is dat natuurlijk erg mooi. Het zit ergens tussen hergebruik en recycling in, wij noemen dat dan ook alternatief hergebruik.”

In de verkooplijst kan u onder meer vliegtuigstoeltjes vinden, die u bijvoorbeeld in een hobbykamer kwijt kan. Wie het graag wat luxueuzer wil, kan ook voor een stoel uit business class gaan. Wie zijn huis of tuin helemaal wil omtoveren tot een vliegtuigparadijs, kan zelfs een afgezaagde cockpit op de kop tikken. Een gevaarte van ongeveer 800 kilogram, dat 400 cm op 265 cm meet. Zonder navigatietoestellen, weliswaar. U moet er wel stevig voor in de buidel tasten. Zo betaalt u 2.500 euro voor een exemplaar.

Een volledig overzicht van wat het bedrijf allemaal verkoopt, kan u hier vinden.