Waarom u soms twee identieke verkeersborden op de snelweg ziet

Het is u vast ook al opgevallen langs onze snelwegen: op amper vijf meter afstand van elkaar staan twee identieke verkeerdborden. “We zijn een grote vervangingsoperatie bezig”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Een tijd geleden is beslist om alle lichtgevende borden op onze autosnelwegen te vervangen door reflecterende. “Reflecterende borden zijn even zichtbaar als de lichtgevende”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer “maar de reflecterende borden kosten veel minder omdat er geen energie nodig is om de lampen te laten branden.”

Allemaal samen

De aannemer die die vervangingen uitvoert, plaatst eerst de nieuwe reflecterende borden. Die worden altijd voor de lichtgevende gezet. Daarna worden de lichtgevende borden afgebroken. Het plaatsten van de lichtgevende borden is goed opgeschoten.

Om niet telkens voor elk bord een stukje snelweg te moeten afsluiten, is met de aannemer afgesproken dat hij er er telens een paar tegelijk komt weghalen. Vandaar dat er sommige snelwegstroken nu zoveel dubbele borden staan.

Dat is onder andere het geval op het stuk E314 tussen Leuven en Bekkevoort. “”Maar ten laatste over drie maanden zijn de lichtgevende borden daar weggenomen”, zegt Anton De Coster.