De logistieke turbo achter je pot choco

Hoe zien studenten, alumni en werkgevers de toekomst voor logistiek managers in retail, een groeisector met grote uitdagingen? Wat heb je als logistiek profiel nodig voor succes in de retailsector? Jobat hield een vragenronde tijdens de beroepencarrousel Logistiek aan de HoGent.

Jeroen Storme is teammanager rekrutering en selectie logistiek bij Colruyt. De hoofdvestiging in Halle trekt veel Oost-Vlaamse medewerkers. “Winkelpunten hangen natuurlijk af van het principe right place - right time voor de logistieke bevoorrading. Er zit een enorme logistieke machine achter Colruyt. Daarom kijken we hier uit naar trainees: twee voor supplychain en twee voor transport.” Waar ben je als ‘logistieker’ voor een grote retailer zoal mee bezig?

1. Innoveer

“Teamleaders logistiek bij Colruyt combineren peoplemanagement met procesverantwoordelijkheid. Nadenken over optimalisatieprocessen voor stockbeheer. Gaan we voeding thuis leveren? Hoe evolueert Collect & Go? Hoe organiseer je e-commerce kostenbewust? De logistieke kosten zijn een heel belangrijke factor in het retailverhaal. Een trainee bij Colruyt komt in aanraking met verschillende supplychainmodellen. Typisch voor retail in het algemeen: food, verse producten, non-food, seizoensgebonden of niet, … Bij Cru vormen de ambachtelijke producten en de kleinschaligheid dan weer de uitdaging.”

“Retail is extreem klantgericht: een tevreden klant vindt zijn of haar product in de rekken, of komt niet meer terug. Een trainee werkt sowieso mee in de winkel om de noden te leren kennen. In retail wordt daarom veel belang gehecht aan je soft skills en attitude. Je moet openstaan voor verbetering en innovatie en die ook zelf in handen nemen. Jammer is wel dat supplychain nog niet zo populair is bij studenten. 18-jarigen kiezen liever voor marketing of finance. Maar juist supplychain biedt je – zeker in retail – grote mogelijkheden. Duik je erin, dan merk je dat het boeiende projecten zijn.”

2. Communiceer

Wie je daar niet van hoeft van te overtuigen, is Bart Vanbelle, als laatstejaars in de richting logistiek management drie maanden lang stagiair bij Mercedes-Benz-dealer Group Ghistelinck. “Een retailbedrijf dat rechtstreeks verdeelt naar de eindklant. Ik help er bij de migratie van een softwarepakket voor procesoptimalisatie en ik verbeter mee de logistiek in de magazijnen. In retail mag je een ‘fast mover’ niet achteraan op de tweede verdieping van je magazijn zetten. Organiseer en verbeter de flow, maar daar komt overleg bij kijken. Communicatieskills zijn dus belangrijk. In logistiek kun je je specialiseren in één functie ofwel breed gaan en supplychain supervisor worden in een groot bedrijf. Die linkt bijvoorbeeld de logistieke flow tussen meerdere bedrijfsvestigingen. In retail heb je specifieke noden, omdat je rechtstreeks voor de eindklant werkt. Klantgerichtheid is de essentie, niét je stockering en transportkosten zo laag mogelijk houden. Je werkt meer in detail, per artikel, om just in time te leveren. Niet te laat, maar ook niet te vroeg, want dan kost het te veel aan stockering.”

Is logistiek de motor van retail? “Eerder de lijm tussen verkoper, klant en leverancier”, zegt Bart. “In globale logistiek is communicatie ook belangrijk, maar daar staan de kosten wel voorop. In retail heb je doorgaans meer afwisseling en moet je constant kunnen switchen. Dat ik graag meerdere zetten vooruitdenk, helpt. Al ga ik nog altijd iets te snel (lacht).”

3. Optimaliseer

De opleiding logistiek management aan de HoGent biedt je een helikopterzicht over alle logistieke domeinen. Alumnus Kristof Matthys is logistics engineer bij Distrilog Group, een dienstverlener die het beheer van opslag, orderpicken, transport en andere diensten integreert. “Leveranciers besteden hun logistiek uit aan Distrilog. Ik sta in contact met retailers in food, FMCG, doe-het-zelf of automotive, allemaal met hun eigen specifieke eisen. Permanent optimaliseren is dus de boodschap. Welke softwareoplossingen je op maat ontwikkelt, bijvoorbeeld. Onze softwareprovider ontwikkelt de tool, wij testen bij de eindklant en zetten mee de magazijnen op.”

“Operationeel is just in time hét belangrijkste. Files, parkingcapaciteiten, magazijn: met al die parameters moet je rekening houden. De weg die een cacaoboon uit Zuid-Amerika aflegt tot een pot choco in de winkel is het bewijs van de complexiteit van elke specifieke supplychain.”

4. Coördineer

Accountmanager Mathieu De Jonghe zoekt voor de logistiek- en transportgroep DSV Solutions stagiairs op de beroepencarrousel van HoGent. “We hebben grote FMCG-klanten zoals schoonmaakmiddelenproducent Vileda en speelgoedfabrikant Tomy. Inkomende containers, opslag, herverwerking labelen, herverpakken, displays maken: wij maken het product helemaal klaar voor verkoop. Van vracht naar product in de winkel.”

“Retail gaat vooral over volume: je moet hetzelfde product soms tegelijk in de hele Benelux of zelfs nog breder leveren. Retailklanten willen bovendien zo weinig mogelijk handling. Vandaar de verschuiving van het winkelmagazijn naar een logistieke speler als DSV. De pieken en dalen in de retail ondervinden we voortdurend. De sector blijft maar groeien: dat merken we zelf elke dag.”

>

>

>