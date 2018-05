Autosnelweg bedolven onder bankbiljetten nadat deuren van geldtransport openzwaaien

Het regende letterlijk bankbiljetten op de autosnelweg in de VS woensdag. Een truck vol geld kreeg plots een probleem waardoor de deuren opengingen. Gevolg: duizenden bankbiljetten vlogen in het rond.

“Volle zakken met geld vielen uit de truck en kwamen op de autosnelweg terecht”, zegt agent Brock McCooe. “Mensen stopten hun wagen, vulden hun zakken en gingen ervandoor. Het leek wel een scène uit een film!”

Maar de ‘vinders’ van het geld mogen het niet houden. De politie vraat nu aan iedereen om het geld terug te brengen. Aanvankelijk ging het ongeveer om 600.000 dollar (ongeveer 500.000 euro), maar later berichtte de politie dat het exacte bedrag nog niet bekend is.

De chauffeur van de truck was zich eerst echter van niks bewust. “Het was pas toen een andere chauffeur naar mij zwaaide dat ik besefte dat er iets mis was”, zei hij. De politie liet ook nog weten dat het nog niet bekend is of het gaat om een technische storing of een menselijke fout.