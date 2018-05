Stalker die 32 vrouwen bestookte met seksueel getinte berichten moet naar de cel

Hasselt / Genk - Een 32-jarige man uit Genk, die al vier keer wegens belaging is veroordeeld, is donderdag in Hasselt tot 40 maanden cel met uitstel en een voorwaardelijke boete van 6.000 euro veroordeeld voor het bestoken van 32 vrouwen met seksueel getinte berichten en telefoontjes. De man bekende de feiten. Hij was naar eigen zeggen onder invloed van vloeibare xtc toen hij die pleegde. In 2016 werd hij voor identiek dezelfde feiten tot 15 maanden cel veroordeeld.

Onder meer vriendinnen van zijn eigen partner werden het slachtoffer. De man stuurde berichten of deed telefoontjes naar nummers die hij aantrof in haar gsm. Daarnaast ging hij op internet op zoek naar willekeurige nummers of noteerde hij telefoonnummers van voorbijrijdende wagens waarop reclame vermeld stond. De slachtoffers wisten dus niet wie hen lastigviel.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. In 2008 kreeg hij zes maanden cel voor belaging en in 2012 werd hij veroordeeld tot acht maanden cel. Op zijn strafblad stonden 12 veroordelingen, onder meer ook voor diefstallen, afpersingen en drugshandel. Deze keer ging hij tussen december 2015 en mei 2016 over de schreef.

De burgerlijke partijen haalden aan dat hun gezinsleven overdag en ‘s nachts onder de feiten leed. De man beweerde dat hij nu aan het afkicken is en op de goede weg is. Aan het uitstel voor celstraf en boete zijn voorwaarden gekoppeld. Hij moet in therapie voor zijn drugs- en persoonlijkheidsproblematiek. Hij moet ook een nuttige dagbesteding zoeken. Aan ieder slachtoffer is hij gemiddeld 850 euro verschuldigd.