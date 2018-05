Moeder getuigt hoe seksverslaving haar leven verwoestte: “Zelfs vijf keer per dag was niet genoeg”

De meningen van experten zijn verdeeld. Is seksverslaving een echte aandoening of niet? Binnen het gezondheidszorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk is er nog steeds geen hulp voorzien. “Toch kan de verslaving levens verwoesten”, zegt Rebecca Barker, die zelf een seksverslaving heeft.

“In de ergste periode was zelfs vijf keer seks per dag niet genoeg.” Aan het woord is Rebecca Barker, moeder van drie kinderen. Aan BBC vertelt ze hoe haar drang naar seks haar relatie heeft verpest en haar leven bijna volledig heeft verwoest.

“Ik leefde als een kluizenaar”

Door haar verslaving vroeg de 37-jarige vrouw uit het Engelse plaatsje Tadcaster constant aan haar partner om te vrijen. “Het was letterlijk het eerste waar ik aan dacht als ik wakker werd”, zegt Rebecca. “Ik kon het gewoon niet uit mijn hoofd krijgen.”

Naar eigen zeggen deed alles in haar omgeving haar denken aan seks. “Ik had het gevoel dat mijn hele lichaam seks nodig had”, klinkt het. “En als ik dan seks had, kreeg ik meteen een goed gevoel. Maar vijf minuten later wilde ik het gewoon opnieuw.”

Uiteindelijk begon ze zich zo hard te schamen dat ze amper nog buiten kwam. “Ik leefde als een kluizenaar. Ik kon enkel aan seks denken. Hoewel niemand mijn gedachten kon lezen, voelde ik me heel oncomfortabel om bij andere mensen te zijn.”

Lees hieronder verder

Einde van relatie

Haar verslaving zorgde ook voor grote problemen met haar partner. In het begin vond hij de extra aandacht leuk, maar uiteindelijk werd het ondraaglijk.

“Na een aantal maanden begon hij zich zelfs vragen te stellen”, herinnert Rebecca zich. “Hij beschuldigde mij ervan een affaire te hebben. Hij dacht dat ik zo veel seks wou uit schuldgevoel...”

In november 2014 liep hun relatie op de klippen. Op dat moment ging ze ook naar een psychiater, maar zij verhoogde enkel de dosis antidepressiva.

Met haar getuigenis hopen Rebecca en andere patiënten dat de Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk meer aandacht wil besteden aan de problematiek rond seksverslaving. Goede hulp en opvolging is noodzakelijk, klinkt het.