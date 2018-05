Na 126 jaar gaan we ook in ons land de tijd op een andere manier berekenen

Vandaag stemt de Kamer een wetsvoorstel om in België de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) in te voeren. Die is al sinds 1972 de basis voor alle officiële tijden in de wereld. Maar geen paniek, in de praktijk verandert er eigenlijk niets.

De tijd in België is wettelijk gedefinieerd door een wet van 1892, die verwijst naar “het uur van den middelbaren tijd van Greenwich”. België gebruikt dus de Greenwich Mean Time (GMT) als basis voor de tijdrekening. De GMT wordt bepaald door de stand van de zon en de aardrotatie in de Britse plaats Greenwich.

In 1972 werd de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) de basis voor alle officiële tijden ter wereld. Die is niet gebaseerd op aardrotatie, maar op atoomklokken. “De UTC wordt overal ter wereld toegepast, ook in België, maar onze wetgeving is nog altijd niet aangepast”, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Het verschil tussen GMT en UTC is slechts een fractie van een seconde, maar dat kan wel degelijk van belang zijn. “Doordat de wetgeving nog niet is aangepast, kunnen verschillen ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij transacties van producten waarvan de prijs varieert in tijd. Als daar een rechtszaak van komt, kan dat tot problemen leiden omdat in de praktijk een andere tijd toegepast wordt dan wat in de wet staat. Om dat aan te pakken, is het tijd om de Belgische wetgeving te veranderen.”

Dierick diende een wetsvoorstel in om ook in België de UTC als wettelijke tijd in te voeren. Maar in de praktijk zal er niets veranderen. “De tijd gaat niet sneller of trager lopen, maar zal wel wettelijk correct zijn”, zegt het Kamerlid.