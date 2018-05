Meer goals dan ooit in de Champions League en dat is geen toeval

Goals, goals en nog eens goals. Deze Champions League-campagne is met een gemiddelde van 3,2 goals per match de meest doelpuntrijke in de geschiedenis. Alleen al de halve finale tussen Liverpool en Roma leverde dertien goals op - en maakte The Reds het meest productieve team aller tijden op het kampioenenbal. En nee, het gaat hier niet om een toevalstreffer. Er wordt de laatste jaren hoe langer hoe meer gescoord in de Champions League.

Tien goals tegen Maribor. Vijf tegen Sevilla. Acht tegen Spartak Moskou. Vijf tegen Porto. Vijf tegen Manchester City. Zeven tegen AS Roma. Resultaten als 0-7, 0-5, 7-0 of 5-2. Met Mo Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané de nummers twee, drie én vier van de topschuttersstand in de rangen - alleen zij al goed voor 29 goals in totaal. Wie de cijfers bekijkt, kan alleen maar zeggen dat het logisch is dat Liverpool de meest scorende ploeg ooit is in de Champions League. 46 stuks, eentje meer dan het Barcelona van Figo, Rivaldo en Kluivert in 1999-2000.

Het is niet het enige record dat er dit seizoen aanmoest in de Champions League. De 25 goals van PSG in de groep met Anderlecht waren het meeste ooit in een groepsfase. Het tweede meeste ooit in een groepsfase? De 23 treffers van Liverpool, ook dit seizoen. Het derde meeste? De 21 rozen van Borussia Dortmund, vorig seizoen. Dat was trouwens ook het seizoen waarin de meest doelpuntrijke match aller tijden in de Champions League gespeeld werd: Dortmund-Legia Warschau. Eindstand 8-4.

Aanvallen is in

Toeval is dat niet. Aanvallend voetbal is de laatste jaren in op het kampioenenbal. Vorig seizoen was de eerste jaargang waarin een gemiddelde van meer dan drie doelpunten per wedstrijd werd opgetekend (3,04). Deze editie doet zowaar nog beter (3,2 goals per match). Andere campagnes met veel goals: 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015. Dat wil zeggen dat de vijf meest doelpuntrijke edities van ruim vijfentwintig jaar Champions League de afgelopen zes jaar gespeeld werden.

Tenzij het verdedigend voetbal plots weer aan populariteit wint, mogen we de komende jaren dus nog aardig wat goals verwachten.