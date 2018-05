Cheerleaders van de Washington Redskins moesten naakt poseren tijdens een fotoshoot en moesten de persoonlijke escorte zijn van sponsors. Dat meldt The New York Times op basis van getuigenissen.

Verschillende cheerleaders getuigen anoniem in The New York Times over een trip van hun American Football-team naar Costa Rica in 2013. Terwijl sommige cheerleaders enkel met bodypaint moesten opdraven voor een kalenderfotoshoot, moesten anderen topless gaan.

Op de kalender zelf zouden ze niet naakt verschijnen. Sponsors en andere gasten - allemaal mannen volgens de getuigenissen - mochten de fotoshoot wel volledig bijwonen.

“Bij een van de fotoshoots van een vriendin stonden we rond haar als een menselijke barricade omdat ze zo goed als naakt was’, zegt een van de negen cheerleaders die de Amerikaanse krant interviewde. ‘Ik werd zo boos dat de mannen op de achtergrond toekeken.”

Nachtclub

Negen van de zesendertig cheerleaders zouden ook te horen hebben gekregen dat sommige sponsors hen hadden uitgekozen om hen te vergezellen naar een nachtclub. Seks was niet aan de orde, maar de vrouwen vonden dat het team hen prostitueerde. Verschillende vrouwen begonnen te huilen, klinkt het.

“Het is niet oké om cheerleaders met vreemde mannen mee te sturen wanneer sommige meisjes dat duidelijk niet willen”, zegt een cheerleader. “Jammer genoeg denk ik niet dat er iets gaat veranderen tot er iets verschrikkelijks gebeurt, zoals een meisje dat aangerand of verkracht wordt. Ik denk dat teams hiervoor pas aandacht zullen krijgen als het te laat is.”

“Grote familie”

Stephanie Jojokian, de directeur en choreograaf van de cheerleaders, betwist de getuigenissen. “Ik heb niemand gedwongen”, zegt ze. “Ik ben de mamabeer, en ik pas goed op iedereen, niet alleen de cheerleaders. Het is een grote familie.”

Ze zegt ook dat de cheerleaders niet waren uitgekozen door sponsors.

De Redskins hebben zelf ook twee cheerleaders laten praten over de trip in 2013. Ze zeggen beiden dat Jojokian een goede teamleider is en dat het ging om een “avond van ontspanning en een kans om er eens even tussenuit te zijn”.