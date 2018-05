Kapitein WK-tegenstander Rode Duivels sukkelt met blessure

Panama, op het WK de eerste opponent van de Rode Duivels, moet mogelijk zonder aanvoerder Roman Torres naar Rusland. De centrale verdediger van Seattle Sounders sukkelt met een hamstringblessure.

De 32-jarige Torres begon de eerste vijf competitieduels in de Major League Soccer maar viel daarna uit. Hij miste zo vorig weekend het treffen met Los Angeles FC (1-0 verlies), de ploeg van Laurent Ciman, die zondag de enige goal scoorde.

Brian Schmetzer, de coach van de Sounders, wilde geen termijn plakken op de afwezigheid van zijn speler. Hij vertelde woensdag in de marge van de training wel dat “de zaken er niet al te best uitzien”. “Het gaat om een hamstringblessure en dat is niet goed. Meer kan ik voorlopig niet kwijt, maar het is zeker een klap.”

Torres telt liefst 106 caps achter zijn naam, waarin hij tien keer scoorde. Zijn laatste (en belangrijkste) treffer maakte de aanvoerder van Los Canaleros in november 2017 tijdens de beslissende WK-kwalificatiematch tegen Costa Rica (2-1).

België en Panama treffen elkaar op 18 juni in Sotsji op de eerste speeldag in groep G.