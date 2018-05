Dertig jaar cel geëist voor man die ex-vriendin voor ogen van politie de keel oversneed

Antwerpen - De Roemeen Ludovic Z. (42) is donderdag voor het Antwerpse hof van beroep verschenen voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef (37). De veertiger had haar drie jaar geleden de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar van drie hoog naar beneden geduwd. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van zijn straf in eerste aanleg: dertig jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling.

Dorina had een punt achter haar kortstondige relatie met Ludovic gezet, omdat hij geweld tegen haar had gebruikt. De beklaagde kon de breuk niet verkroppen en stalkte haar. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur Theo H. binnen gedrongen. De man werd vastgebonden en acht uur lang gegijzeld.

De volgende morgen moest Theo H. roepen dat hij ziek was, zodat Dorina de deur zou openen. Daarna drong Ludovic samen met zijn gijzelaar haar appartement binnen. Het slachtoffer had daarvoor al de politie verwittigd, omdat de geur van sigarettenrook haar deed vermoeden dat Ludovic in het gebouw was.

Toen de politie ter plaatse kwam, trok de beklaagde haar het balkon op onder bedreiging van een mes. Hij eiste dat de agenten vertrokken. Toen ze de benedendeur forceerden, sneed hij haar de keel over en duwde hij haar naar beneden. De politie slaagde erin om Theo H. te bevrijden. De speciale eenheden konden Ludovic, die ook in zijn eigen hals had gesneden, overmeesteren.

Foto: rr

“Als de politie er niet was geweest, dan leefde Dorina nog”

De beklaagde legde de schuld bij de politie. “Ik wilde alleen maar met Dorina praten. Daarna zou ik weggaan en kon zij de onderbuur bevrijden. Maar toen kwam de politie tussen en raakte ik in paniek. Het was nooit mijn bedoeling om haar pijn te doen. Ik zag haar heel graag. Als de politie er niet was geweest, dan leefde Dorina nog”, vertelde hij aan het hof.

Zijn advocaat vroeg een herkwalificatie naar ‘doodslag’, omdat de beklaagde in een opwelling zou gehandeld hebben. Arrest op 29 mei.