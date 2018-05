Nog acht gevangenen moeten op de grond slapen in Hasselt en Brugge

Hasselt / Brugge - Het aantal gedetineerden dat op een matras op de grond moet slapen, is gedaald tot acht. Dat vernam Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Amper drie maanden geleden was nog sprake van 125 grondslapers.

De cijfers van minister Geens dateren van vorige week. Van de acht gedetineerden die op de grond moeten slapen, verblijven er vier in Hasselt en vier in Brugge. De minister kondigde aan dat er in Hasselt nog bijkomende stapelbedden worden geplaatst zodat aan de situatie “heel kortelings” zou moeten verholpen zijn.

Wat Brugge betreft, zou het personeelskader op 1 juni moeten opgevuld zijn. Dat was een voorwaarde voor de vakbonden om twee secties weer open te stellen. “Ik weet dat er reeds overleg heeft plaatsgevonden tussen de lokale directie en de lokale vakbondsafgevaardigden om de heropening voor te bereiden”, aldus Geens.

Kamerlid Lambrecht, die geregeld naar de stand van zaken polste, reageert “zeer verheugd” op de evolutie. Nog maar drie maanden geleden was immers nog sprake van 125 gevangenen die op een matras op de grond moesten slapen, onder wie 76 gedetineerden in Hasselt.