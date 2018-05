Michel Fourniret staat in november terecht voor moord op vrouw ex-medegedetineerde van ‘bende van de pruiken’

Seriemoordenaar Michel Fourniret staat van 13 tot 16 november terecht voor het hof van assisen in het Franse Yvelines. Hij moet er zich verantwoorden voor de moord in 1988 op Farida Hammiche, de vrouw van een ex-medegedetineerde aan wie die de toelating had gegeven om, met de hulp van Fourniret, de buit op te halen van de zogenaamde ‘bende van de pruiken’. Dat berichtten verschillende Franse media donderdag.