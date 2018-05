Brexiteers hebben nieuw argument: “Eindelijk kunnen we foie gras verbieden”

In Groot-Brittanië heeft een groep van parlementsleden en activisten een campagne gelanceerd om na de Brexit foie gras te bannen uit het land. Nu ze binnenkort uit de Europese Unie stappen, zijn ze hoopvol dat het verbod er komt. “Er zijn te veel stemmen die de regering niet meer kan negeren”, zegt parlementslid Henry Smith.

Het produceren van foie gras is in Groot-Brittanië al illegaal, omdat het productieproces zo gruwelijk is. Toch wordt jaarlijks zo’n 219.000 ton geïmporteerd van boerderijen in Frankrijk en Spanje. De roep om een totaalverbod op foie gras klinkt steeds luider, want “het is onmogelijk dat iets in eigen land te gruwelijk is, maar wel plots oké wanneer het aan de andere kant van de zee gebeurt”.

Door de Europese regelgeving kan Groot-Brittanië niet eenzijdig een legale handel kan stoppen, zelfs niet om het dierenwelzijn te verzekeren. Dat het land binnenkort uit de Europese Unie stapt, is volgens verschillende politici dan ook ideaal. Michael Gove, minister van Milieu en voorstander van de Brexit, heeft al aangegeven dat hij openstaat voor het stopzetten van de invoer. Parlementsleden, activisten en dierenwelzijnsexperten bundelen nu hun krachten om hem aan te sporen.

“Niet meer te negeren”

De Labourpartij heeft al gezegd dat het de import van foie gras zal stopzetten en heeft die belofte ook opgenomen in een lijst met vijftig voorstellen om het dierenwelzijn te verbeteren, die de partij eerder dit jaar verspreidde. “De manier waarop foie gras geproduceerd wordt, is gruwelijk”, zegt ook parlementslid Henry Smith van de conservatieve partij. “Maar ik denk dat de kans groot is dat Michael Gove een verbod zal opleggen. Er zijn te veel stemmen die de regering niet meer kan negeren.”

Foie gras is eenden- of ganzenlever. Voor de productie worden de dieren onder dwang gevoed. Meerdere keren per dag krijgen de ganzen en eenden eten via een trechter in hun keel. Door het vele voedsel groeit hun lever tot tien keer de normale grootte. Foie gras wordt gezien als een delicatesse en geserveerd als paté, terrine of als onderdeel van een gerecht.