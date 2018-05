Hemel klaart op voor VLM Airlines in Brussel: “Hebben voor het eerst in lange tijd een goed gevoel”

Het lijkt de goede richting uit te gaan met luchtvaartmaatschappij VLM Airlines in Brussel. Ze kan zeker tot na de zomer blijven vliegen met de Airbus A320 waarover ze beschikt en kijkt uit naar extra toestellen, zegt bestuurder Harm Prins. “We hebben voor het eerst in lange tijd een goed gevoel”, reageert men aan vakbondszijde.

De circa 40 werknemers van de maatschappij op Brussels Aiport maakten zich grote zorgen. Ze kregen de voorbije maanden immers heel wat wijzigingen te verwerken.

Vorig jaar vormden ze nog het grondpersoneel van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB). Sindsdien veranderden ze twee keer van eigenaar, de laatste keer in februari toen een Nederlandse investeerder de Brusselse VLM-activiteiten losweekte van de Antwerpse. Bovendien kwam er het bericht dat de Thomas Cook-groep de twee Airbus A320-vliegtuigen die VLM Brussel gebruikte, terugwilde. Een ervan is ondertussen al weg bij VLM.

Maar woensdag kregen de vakbonden van de directie een geruststellende boodschap te horen. VLM Airlines mag de overgebleven A320 nog zeker tot na de zomer houden, bevestigt de Nederlandse bestuurder Harm Prins. Het toestel voerde al vluchten uit voor maatschappijen als Brussels Airlines, Lufthansa en Air France.

Nieuwe naam

De maatschappij lijkt dus in rustiger vaarwater te komen. “We kunnen nu vooruitkijken”, bevestigt Prins. Hij hoopt nog een tweede A320 te pakken te krijgen voor de zomeroperaties; in het winterseizoen wil hij starten met een langeafstandstoestel A330. Eerder was er sprake van plannen om daarmee zelf op Azië te gaan vliegen.

Bij de nieuwe start hoort ook een nieuwe naam, om het verschil met VLM in Antwerpen duidelijk te maken. Maar wat die zal worden, wil Prins nog niet kwijt.

De vakbonden reageren tevreden. “Het zijn heel lastige maanden geweest voor het personeel, maar voor het eerst hebben we een goed gevoel”, aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB.

“De continuïteit is verzekerd tot na de zomer”, voegt Bjorn Vanden Eynde (ACV-Transcom) toe. “Het ziet er beter en beter uit. Er is werk voor iedereen, het personeel is gerustgesteld. Maar we blijven alles scherp in het oog houden.”